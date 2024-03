Discoteca abusiva Tavoli nel capannone e droga offerta ai clienti Arresti e maxi multe

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella notte tra venerdì e sabato è scattato un blitz congiunto dei carabinieri e della polizia municipale, che grazie a una attività di indagine hanno scoperto unain undi via Galcianese. Il locale, frequentato solo da cinesi, era anche utilizzato come punto di spaccio per i: i militari e gli operatori hanno bloccato due giovani che hanno cercato di disfarsi di alcuni sacchetti con 60 grammi di ketamina gettandoli nel wc. Suic’era della ketamina a disposizione deiche la consumavano con le bevande e gli alimenti ordinati in precedenza. Gli arrestati sono stati accompagnati in Caserma in via Picasso mentre la polizia municipale procedeva al sequestro di 15 grammi di ketamina: i gestori del locale, una donna cinese di 40 anni e un ...

Macerata, 6 marzo 2024 – Scoperta una discoteca abusiva allestita in un locale di piazzale Mercurio a Piediripa. A scovarla sono stati gli agenti della polizia locale di Macerata in seguito ad ... (ilrestodelcarlino)

