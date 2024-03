Discorso di Fiordaliso ad un concerto | precisazione su Beatrice e gli altri

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 17 marzo 2024) Nei mesi passati nella casa del Grande Fratelloha fatto l’equilibrista, mantenendo un bel rapporto con tutto il gruppo, ma non negando mai il supporto aLuzzi. E proprio della vicinanza ae anche ai suoi antagonisti la cantante ha parlato in un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Chi: “Bea merita di vincere, lei è una parte. Però mi spiace che al pubblico non arrivino anche. Io amo Anita ad esempio e molti non le perdonano il fatto di essere bella e giovane“. Qualcuno dica alla “zia Fiorda” che se non ci sta simpatica Anita non è certo perché è bella e giovane. Sono molto orgogliosa di sostenereLuzzi, che in questi sei mesi mi ha insegnato tantissimo…. Al contrario di Anita che non mi ha dato nulla… Cara ...