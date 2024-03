Dimore di delizie e non solo Visite al centro cani guida con gli esperti del Fai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Beni culturali, ma anche eccellenze del territorio rientrano tra le proposte alla 32esima edizione delle Giornate Fai di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. E il caso del Serviziodei Lions di Limbiate, eccellenza europea al servizio dei non vedenti. I visitatori assisteranno all’addestramento in presa diretta, nella sede a Limbiate, ai piedi della collina di Mombello in un’ampia zona verde, confinante col parco di villa Crivelli. Fondato nel 1959 da Maurizio Galimberti, ingegnere aeronautico rimasto cieco a seguito di un incidente di volo, è stato riconosciuto nel 1986 come ente morale. È il più grandedi questo tipo in Italia: dalla sua istituzione ha assegnato in comodato d’uso gratuito circa 2.300. La struttura è composta da 38 box, giardinetto esterno coperto, ...