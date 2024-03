Diletta Leotta in Val Brembana per festeggiare i 7 mesi della figlia Aria

(Di domenica 17 marzo 2024) Lenna.ha scelto la Valperi settesua piccola. Sabato (16 marzo) la conduttrice di Dazn ha fatto tappa all’agriturismo Ferdy Wild di Lenna per una giornata in mezzo alla natura insieme alla sua bambina. Gli scattigita sono subito finiti sui profili socialgiornalista, che ha ricevuto una valanga di auguri per lanata dalla relazione con il portiere tedesco Loris Karius. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Tra i dolci momenti condivisi su Instagram, la bionda siciliana di recente ha ...

Novità importanti per la nostra Serie A. Dal prossimo anno in campionato potrebbe esserci una sorpresa che riguarda da vicino Diletta Leotta . Nel nostro campionato riscuote sempre più successo ... (rompipallone)

Quanto costa arredare casa come Diletta Leotta Prezzi folli, quanto ha speso per una poltrona - Quanto costa arredare con pezzi di lusso L'ispirazione ce la da Diletta Leotta, e la trasmette con gli arredi di casa sua. Quanto spendedesignmag

NEWCASTLE - Karius: "Voglio giocare in Italia" - A giugno lascerà il Newcastle, e Lorius Karius spinge per venire a giocare in Italia. Forte del legame con Diletta Leotta, il 30enne ha espresso la propria volontà in una intervista alla Gazzetta: "Vo ...napolimagazine

Karius vuole giocare in Serie A: "Non è facile vivere lontani da Diletta" - Loris Karius ha espresso il desiderio di giocare in Serie A in vista della prossima stagione agonistica: 'Non è facile vivere lontani da Diletta'.areanapoli