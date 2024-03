Digiuno a sei anni | è polemica Ramadan dei bimbi a scuola | Allam | basta | lo vieti una legge

(Di domenica 17 marzo 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 17 marzo 2024 – Lo Stato deve vietare ilai bambini musulmani che frequentano le scuole in Italia. Affermazione decisa quella del giornalista e scrittore egiziano Magdi Cristianoche interviene a gamba tesa nelle polemiche degli ultimi giorni sui bambini dellaprimaria che condividono il momento del pranzo con i coetanei ma rimanendo adurante il. Con molti casi d i questo tipo, fra l’altro, segnalati proprio a Firenze e nella cintura fiorentina: "Lo spunto – conferma infatti lo stesso– mi è venutondo l’allarme segnalato da alcune maestre e dirigenti scolastiche. Finora, infatti, capitava di vedere ragazzini dagli 11in su, alle scuole medie, digiunare per il ...

