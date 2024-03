Diffidati Verona-Milan | i rossoneri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

(Di domenica 17 marzo 2024) Alle 15:00 di oggi, domenica 17 marzo ilfarà visita all’Hellasal Bentegodi in occasioneventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Stefano Pioli vuole difendere il secondo posto e cercherà tre punti in trasferta per dare continuità agli ultimi risultati. La qualificazione ai quarti di finale di Europa League con l’ottima prova dell’Eden Arena ha restituito il sorriso al, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro la Roma. Un derby italiano in competizioni Uefa per la seconda volta consecutiva per i, che puntano a blindare la qualificazione in Champions League. L’Inter è lontana, ma le rivali per il quarto posto sono distanti. Una buona notizia per il, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro la ...

I Diffidati di Milan-Empoli : ecco chi sono i rossoneri a rischio squalifica in vista della prossima sfida, quella contro il Verona . Tre giocatori di Pioli non giocheranno contro l’Hellas qualora ... (sportface)

Tre i diffidati rossoneri in campo durante Verona - Milan , sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Ecco di chi si tratta (pianetamilan)

Pagina 2 | Verona-Milan ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Baroni e Pioli ...corrieredellosport

Diretta Verona-Milan ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - I rossoneri di Pioli sono pronti a tornare in campo in Serie A dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League ...tuttosport

Le probabili formazioni di Verona-Milan: ballottaggio in difesa per Pioli - Verona-Milan, le probabili formazioni in vista del match. Ballottaggio in difesa per mister Stefano Pioli, ancora dubbi.spaziomilan