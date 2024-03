Diffidati Inter-Napoli | i partenopei a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Big match a San Siro nella ventinovesima giornata di Serie A. Quella trasembra tanto una sfida da passaggio di consegne. Simone Inzaghi ha lo Scudetto in palio ed è pronto, nelle prossime settimane, a scucirlo dalle maglie dei calciatori. Stasera, ore 20:45, però sarà tutta un’altra storia, anche perché l’arriva a questa sfida con la delusione ancora in corpo per l’eliminazione agli ottavi di Champions League ai rigori contro l’Atletico Madrid. Se la corsa Scudetto sembra essere ormai chiusa, quella per la Champions è più viva che mai. E ilvuole avvicinarsi ai piani alti della classifica. Per farlo, serve un risultato positivo contro l’, ma anche una vittoria nel prossimo turno contro l’Atalanta al ‘Maradona’. Francesco Calzona deve quindi ...