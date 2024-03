Diffidati Atalanta-Fiorentina | i giocatori a rischio squalifica in vista di Napoli e Milan

(Di domenica 17 marzo 2024) Alle 18:00 di oggi, domenica 17 marzoscenderanno in campo in occasione della partita della ventinovesima giornata di Serie A. Un appuntamento imperdibile, tra due squadre d’alta classifica e che in settimana hanno guadagnato la qualificazione ai quarti di finale europei: l’ha eliminato lo Sporting e ha superato il turno di Europa League. Laha battuto il Maccabi Haifa nel doppio confronto e ha potuto prendere nuovamente parte al sorteggio di Nyon in Conference League. La testa però ora è tutta sul campionato. Si tratta di un momento delicato per lache nell’ultimo turno ha visto scivolare via nel recupero la vittoria contro la Roma. Nel prossimo turno, dopo l’, Vincenzo Italiano sfiderà ildi Stefano ...

Buone notizie per l' Atalanta , impegnata giovedì sera alle 21 contro lo Sporting, che ha già un occhio rivolto per forza di... (calciomercato)

Alle 18:00 di oggi, domenica 17 marzo Atalanta e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della partita della ventinovesima giornata di Serie A. Un appuntamento imperdibile, tra due squadre ... (sportface)

Pagina 1 | Atalanta-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Gasperini e Italiano ...corrieredellosport

Atalanta, battere la Fiorentina per chiudere il ciclo di fuoco e riavvicinarsi alla Champions - L’Atalanta ospita la Fiorentina al Gewiss Stadium – calcio d’inizio alle 18 – per andare alla caccia di tre punti che mettano il bilancio degli ultimi 22 giorni di calcio (italiano) in equilibrio: ...bergamonews

Caos prima della Roma, l’assenza si tinge di giallo - La Roma si appresta ad affrontare il Sassuolo il casa nell’imminente turno di campionato. Dopo aver archiviato la pratica emiliana, i giallorossi si prepareranno per la trasferta pugliese con il Lecce ...asromalive