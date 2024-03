Difesa antiaerea in azione vicino gli aeroporti di Mosca

(Di domenica 17 marzo 2024) Le difese antiaeree sono entrate inpoco fa nei pressi dell'aeroporto internazionale di Vnukovo a, secondo quanto ha constatato l'ANSA sul posto. Il sindaco della capitale, citato dalla Tass, ha detto che un drone è stato abbattuto nei pressi di un altro aeroporto internazionale, quello di Domodedovo. Non si registrano vittime.

“L’Ucraina ha bisogno urgente di sistemi di difesa antiaerei e di caccia militari”, ha dichiarato oggi il presidente Volodymyr Zelensky , in un discorso alla vigilia dei due anni dall’inizio ... (lanotiziagiornale)

Guerra, dopo le esplosioni contro Zelensky e Mitsotakis a Odessa la Grecia vuole inviare i missili S-300 all'Ucraina. Cosa potrebbe cambiare per Kiev - Ricordate il missile russo che ha sfiorato Zelensky e Mitsotakis a Odessa dieci giorni fa I due leader sono scampati all'esplosione e questo ha ...msn

Otobreda 76/62, cosa è e come viene usato il cannone che ha abbattuto i droni Houthi - Viste le sue caratteristiche è particolarmente adatto per la Difesa antiaerea e anti-missile e per la Difesa di punto ...lanazione