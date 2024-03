Deride Carabinieri su social | denunciato

(Di domenica 17 marzo 2024) 12.00 Ha commentato su Facebook un post dove si parlava di un'indagine deidi Scandiano (Reggio Emilia), definendoli "ridicoli" e proseguendo con l'emoticon di un clown. Per questo un 42enne residente in zona è statoper vilipendio delle forze armate e diffamazione aggravata dai militari dell'Arma. Il post è del 12 marzo e si riferiva a un articolo di un quotidiano locale su un'operazione che aveva portato a una denuncia di un 44enne per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Tenta di uccidere un coetaneo ad Alessandria, arrestato 20enne - Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Alessandria con l'accusa di avere tentato di uccidere un coetaneo per futili motivi. (ANSA) ...ansa

Deridono le prostitute sulla Togliatti: bastonate sull’auto e lanci d’uova, 2 minorenni in ospedale - Due ragazze minorenni in ospedale e un'auto danneggiata è il bilancio di un'aggressione a 4 giovani su viale Palmiro Togliatti ...fanpage

Roma, danno fastidio per gioco alle prostitute ma lo scherzo finisce in rissa: bastonate e lancio di uova - Deridono le prostitute su via Palmiro Togliatti ... Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno avviato le ricerche in zona dei fuggitivi e le indagini per ...ilcorrieredellacitta