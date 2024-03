Denis Villeneuve tutti i suoi film dal peggiore al migliore

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 17 marzo 2024) Prima di immergerci nellaografia di questo giovane ma già ammirabile cineasta, è doveroso riportare qualche dato biografico che lo riguarda.nasce a Trois-Rivières, in Québec, il 3 ottobre 1967 e studia cinema all’Université du Québec di Montreal. La sua prima fatica cinematografica è il mediometraggio di genere documentaristico REW FFWD, incentrato sul tema del multiculturalismo. Per il suo primo lungometraggio,invece, dovremo aspettare il 1998, quando decide di dirigere: “Un 32 août sur terre”. Ilsi fa notare a Cannes e a Toronto ed è così apprezzato dai critici che verrà scelto per rappresentare il Canada agli Oscar del 1999, nella categoria Migliorstraniero. Da quel momento,si dedicherà sempre al Cinema e tra un cortometraggio e l’altro, ...