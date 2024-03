Dengue | panico in Italia | è allarme?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024), aumenta ilnel nostro Paese: c’è un rischiooppure no? In merito a ciò ha voluto fare chiarezza Francesco Vaia, direttore della Prevenzione del ministero della Salute Fino a questo momento non c’è alcun tipo di, ma ciò non toglie che il virusspaventa (e non poco) il nostro Paese. Allo stesso tempo, però, il ministero della Salute ha voluto pubblicare una nuova circolare in merito alle misure di vigilanza sanitaria. Soprattutto per quanto riguarda la situazione della vigilanza degli aeromobili, imbarcazioni e merci. Nel comunicato è stato specificato che le misure di vigilanza sanitaria si applicano ai mezzi di trasporto ed alle merci che provengono dai Paesi esteri.(Ansa Foto) Cityrumors.itIn cui, però, deve essere presente l’Aedes ...