Del Genio | “Napoli | i 3 nomi per la panchina monitorati da De Laurentiis”

Su Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, Paolo Del Genio si è così espresso: “Calzona riconfermerà lo stesso 11 di Barcellona? In difesa potrebbe esserci Olivera. Per quanto ... (terzotemponapoli)

Del Genio: "Napoli, prossimo allenatore: i 3 nomi monitorati da ADL" - Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento in televisione, ha parlato anche del possibile allenatore del Napoli in vista della prossima annata calcistica.areanapoli

Le note di Rtc. L’omaggio al Genio di Bach - Rete Toscana Classica ripropone la musica ispirata a Dante: c’è Liszt per pianoforte, c’è la contemporaneità di Ingvar Lidholm, svedese, con "...A riveder le stelle" (del 1973), non poteva mancare Ver ...lanazione

Come nasce un imperatore: "Becoming Karl Lagerfeld" racconta l'ascesa del Kaiser della moda - Courtesy of Disney+ “Penso che tu sia un Genio, e che diventerai lo stilista più famoso al mondo”, profetizza il sensuale dandy Bascher nel primo teaser trailer rilasciato. Adattamento del best seller ...laprovinciapavese.gelocal