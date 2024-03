De Magistris sul sindaco Manfredi | “Problema da curare” | riguarda il Napoli!

(Di domenica 17 marzo 2024) Diatriba– De? Gli ultimi due sindaci partenopei in contrapposizione riguardo un tema chiave:ilcalcio Il tema più caldo delle ultime settimane in casaè senza dubbio la costruzione del nuovo stadio del club. Di fatto accantonata l’ipotesi Afragola, De Laurentiis ha esposto la sua volontà di voler dar luce al nuovo impianto a Bagnoli, nell’area dell’ex impianto siderurgico Italsid. Un grosso appezzamento di terra, sul quale sarà costruito, oltre lo stadio, anche il nuovo centro sportivo e un parco urbano, dismesso oramai dall’inizio degli anni ’90. Necessita quindi di importanti operazioni di bonifica prima di metter su il progetto effettivo. Il Comune didal canto suo preferirebbe invece una riqualificazione del Maradona, effettuando ...

Finalmente rivelati i consigli di Giorgio De Magistris Milano, 23.01.2024 – Fare trading riuscendo ad essere in Positivo nel lungo periodo è il sogno di tutti coloro che operano sui mercati ... (sbircialanotizia)

Napoli, l’ex sindaco De Magistris: “Tifo per la Juve Problema da curare”; sui social esplode la rabbia bianconera - Luigi De Magistris è conosciuto per essere un politico che non ama mezze misure. Il suo lavoro a Napoli, dove è stato sindaco di due mandati, ha creato tante polemiche con i cittadini che spesso si ...sport.virgilio

De Magistris: "Essere juventino a Napoli è un problema, vedete Manfredi cosa fa". Moggi se la ride - Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Il Bello del calcio'.areanapoli

De Magistris: “Non può esistere che a Napoli uno sia tifoso della Juve” - Luigi De Magistris, magistrato ed ex sindaco di Napoli, è intervenuto a “Il bello del calcio” in diretta su Televomero. Scambiando delle battute con Luciano Moggi, l’ex sindaco, tra il serio ed il fac ...informazione