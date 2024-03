Dice di non voler polemizzare con Vincenzo De Luca (senza mai nominarlo). Poi, però, lo fa e controbatte a tutte le accuse del governatore della Campania: “Il Governo non ha alcun obbligo, previsto ... (lanotiziagiornale)

In migliaia a Napoli contro l’autonomia differenziata. I sindaci reclamano i finanziamenti - La protesta contro il progetto leghista di autonomia differenziata ha aggregato centinaia di persone. I sindaci chiedono al governo di riassegnare 10 miliardi di euro.firstonline.info

De Luca-Fitto: ecco un nuovo ricorso sui fondi - Dal ministero non arriva nessuna replica. D’altronde venerdì il ministro Raffaele Fitto aveva chiarito la sua posizione: «Gli scontri si fanno in due e a me non interessano». De Luca, invece, sembra ...ilmattino

Reddito di cittadinanza regionale, Giuseppe Conte a Napoli col sindaco Manfredi: “De Luca non faccia cadere la proposta” - Gaetano Manfredi parla delle Regionali 2025: "Io candidato Faccio il sindaco, mi piace e porto a termine gli impegni" ...fanpage