Darmian | «Tifosi? Noi in campo per renderli orgogliosi! Percorso»

(Di domenica 17 marzo 2024)è intervenuto da San Siro prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A e in programma alle 20.45. Di seguito quanto dichiarato a DAZN ACCOGLIENZA DA URLO – Matteoparla così prima di Inter-Napoli: «Fa piacere questa accoglienza, noi quando scendiamo incerchiamo di dare tutto per renderenon solo noi stessi ma anche i nostri. Questa è l’occasione giusta per ripartire dopo quanto successo in Champions League, stasera giochiamo in campionato e dobbiamo proseguire nel nostro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...