Danilovic L’impero Virtus trova il suo Zar

(Di domenica 17 marzo 2024) Il più grande di tutti i tempi? Un indizio concreto c’è. Fateci caso: in qualsiasi discussione che animi o i bar o la curva bianconera, alla voce il più grande di tutti i tempi la litania è sempre la stessa, Tom Mc Millen, Kresimir Cosic, Jim Mc Millian, Micheal Ray Richardson e Manu Ginobili. Ma il primo nome di questa preghiera, laica e bianconera, è sempre lo stesso: Predrag, detto Sasha. In realtà i soprannomi per lui si sprecano: non solo Sasha, ma anche Nikita, lo Zar e l’Ambasciatore (nomignoli affibbiatogli dal professor Grandi) e la Rondine con i Jeans (Lucio Dalla), Nato a Sarajevo in Bosnia, ma di etnia serba, il 26 febbraio 1970,è rimasto inin due differenti periodi: dal 1992 al 1995 e dal 1997 al 2000. In totale, solo in campionato, 197 presenze, 4.412 punti, quattro scudetti e un’Eurolega ...