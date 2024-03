Dall’abisso alla gloria | Lisa Vittozzi | la donna fuori dal comune più forte del destino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) 21 marzo 2019, sprint femminile di Oslo-Holmenkollen, terzultima gara stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Quel giorno, leader della classifica generale, sperimentò sulla sua pelle cosa significhi precipitare nell’abisso. La sappadina disputò una gara horror, sbagliando ben 5 bersagli su 10 e concludendo in 68ma posizione, mancando l’accesso per l’inseguimento e, di fatto, dando addio al sogno di aggiudicarsi la sfera di cristallo, finita poi tra le mani della connazionale Dorothea Wierer. Fu una mazzata tremenda, terrificante, difficile da gestire per una ragazza di 24 anni che si era ritrovata inspiegabilmente con un pugno di mosche dopo aver a lungo accarezzato il traguardo massimo. Da quel momentoentrò in un tunnel lungo, tetro e spaventoso. Per anni non riuscì a scacciare i fantasmi di quella maledetta ...