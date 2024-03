Dalla Russia a Israele | a che punto sono le guerre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 17 marzo 2024) Continua il viaggiare forsennato dei premier, europei e non, con l’animo di replicare il comportamento delle colombe con il ramoscello di ulivo nel becco. Il pericolo cui vanno incontro è che in giropresenti cacciatori sempre pronti a sparare, anche su esemplari di specie protette e durante il periodo di chiusura della stagione venatoria. Oggi la Premier Meloni è in Egitto soprattutto per parlare di affari con il Presidente al Sisi. Con lei saranno presenti Ursula von Der Leyen, Commissaria Europea e altri rappresentanti della UE. Scopo ufficiale della visita è quello di accordare a quel paese una linea di credito di 5 miliardi di euro e quella occasione sarà connotata anche dall’inizio dell’ attuazione pratica del Piano Mattei. Questa volta comincerà a funzionare nella versione dopo gli ultimi ritocchi del Governo, non più episodica ma continuativa. Ricordando ...