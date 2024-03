Dal Trentino alla Sardegna | una nuova vita per le miniere metallifere

(Di domenica 17 marzo 2024) Tanti progetti per riavvio dei siti minerari: dricerca di nuovi giacimenti sino al riutilizzo delle gallerie e dei pozzi per piazzare i server, oppure avviare studi scientifici

La regione è molto ben organizzata per un turismo da vivere tutto l’anno, per chi viaggia in coppia o con la famiglia al seguito, per gli amanti dello sport e della natura, per gli appassionati ... (gamberorosso)

Erica Chemolli è originaria di Pietramurata, piccolo paese in provincia di Trento, ma dal 2011 vive a Miami , in Florida. Si è trasferita negli Stati Uniti grazie a un incontro fortunato e qui ha ... (fanpage)

Bimbo in stato vegetativo. Trento, pediatra a giudizio - Una pediatra di Trento è stata rinviata a giudizio per non aver visitato un bambino di 4 anni che aveva ingerito cibo contaminato nel 2017.quotidiano

Rapporto PEFC 2024, crescono in Italia le foreste gestite in modo sostenibile: “Un milione di ettari cambiano il Paese” - A livello territoriale, il Trentino Alto-Adige si conferma capofila per superficie forestale certificata più estesa con 578.963,8 ettari, considerando quelle curate dal Bauernbund – Unione Agricoltori ...ambienteambienti

Il Trentino-Alto Adige si affida all'ediliza green: riuso e risparmio per adattarci al clima che cambia - CasaClima e i protocolli per costruzioni comode, sostenibili e per tutte le tasche. "A chi ha meno disponibilità economica vogliamo far capire che ...repubblica