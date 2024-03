Da ‘Roma ladrona’ a ‘Roma caput mundi’ | ora la Lega vuole una legge per tutelare il latino

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 17 marzo 2024) la salviniana Cavandoli: "Quella lingua è ponte tra paesi europei, serve istituire giornata nazionale" "Salvare il". Spicca alla Camera in questi giorni la proposta diche non ti aspetti, visto che a firmarla è Laura Cavandoli, deputata del fu partito di Bossi, ora guidato da Matteo Salvini, il leader che ha messo in