Curling | Mondiali femminili 2024 | l’Italia parte col piede giusto e supera 8-4 l’Estonia

(Di domenica 17 marzo 2024) Esordio con ilperneidi, di scena nella provincia canadese della Nuova Scozia a Sydney. Il team azzurro, composto da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (alle quali si aggiunge Marta Lo Deserto come riserva), ha infatti sconfittodella skip Liisa Turmann con il punteggio di 8-4. Il match è rimasto in equilibrio per sei end, al termine dei quali il punteggio era di 3-3, ma poi le azzurre hanno fatto la differenza tra il settimo e l’ottavo parziale: prima hanno marcato tre punti, poi ne hanno messi a referto altri due rubando la mano per l’allungo decisivo.sarà ora impegnata nella giornata di oggi 17 marzo in due ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia , incontro dei Mondiali di curling femminile 2024 in scena a ... (oasport)

Tutto pronto per Italia-Scozia , partita della quinta sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024 , in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania ... (sportface)

LIVE Italia-Svezia, Mondiali Curling femminile 2024 in DIRETTA: impegno duro per Constantini e compagne - Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, incontro dei Mondiali di Curling femminile 2024 in scena a Sydney, Canada. Nella seconda giornata della ...oasport

Curling, l’Italia debutta con il sorriso ai Mondiali: Constantini e compagne stendono l’Estonia - L’Italia ha esordito con una bella vittoria ai Mondiali 2024 di Curling femminile, incominciati sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana). La nostra Nazionale, presentatisi all ...oasport

Tirinzoni mette subito le cose in chiaro ai Mondiali in Canada - Silvana Tirinzoni ha subito fatto la voce grossa ai Mondiali di Sydney, in Canada. La skip zurighese e compagne, che sono a caccia del quinto titolo iridato, hanno avuto la meglio sulla Corea del Sud ...rsi.ch