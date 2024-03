Curling femminile | importante vittoria dell’Italia sulla Svezia nel secondo match dei Mondial

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Un’Italia concentrata, matura e mai doma vince la seconda partita consecutiva ai Campionatii 2024 di, rassegna in fase di svolgimento in Canada, nello specifico a Sydney: le azzurre hanno infatti sconfitto lacon il risultato di 6-4, viaggiando a punteggio pieno nel round robin dopo uncombattuto e sudato. Una partita delicatissima quello delle ragazze guidate da Stefania Constantini che, dopo una prima mano nulla, passano in vantaggio nelend grazie ad un grande rilascio di Stefania Constantini, brava a giocarestone svedese larga mettendo a punto due pietre. L’incontro vive di momenti di stallo, come quello del terzo round, terminato con un nulla di fatto, ma anche di errori grossolani come quello di Hasselborg, la quale non va oltre oltre ...