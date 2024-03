Cuciniamo insieme | torta salata di primavera

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 17 marzo 2024) Si comincia a sentire il desiderio del picnic, di passare la domenica passeggiando nella natura e di fare provvista col sole di vitamina D. Ecco una ricetta pensata per un pasto veloce e appetitoso che si può gustare sia caldo che freddo e facilissimo da preparare, che sfrutta gli spinaci come ingrediente principale per andare incontro proprio alla natura. Ingredienti - 500 grammi di spinaci, 250 grammi di ricotta (noi usiamo quella mista), 80 grammi di burro di primo affioramento, 100 grammi di Parmigiano Reggiano o altro formaggio da grattugia (facoltativo), 150 grammi di prosciutto cotto meglio se in una sola fetta, una confezione di pasta brisé, due uova, sale, pepe e noce moscata q.b. Procedimento - Mondate gli spinaci poi cuoceteli in una pentola incoperchiata senza aggiungere acqua a fuoco molto dolce girando di quando in quando per evitare che si attacchino sul fondo. ...