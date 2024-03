Covid | una campana in memoria delle vittime

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi e in avanti ricorderà lepatite a causa del-19 dalla città di Torre del Greco. È labenedetta nella chiesa di Santa Maria del Popolo, voluta dalla comunità parrocchiale di corso Vittorio Emanuele in occasione della giornata della, in programma in tutta Italia nella giornata di domani. La benedizione è avvenuta oggi, a margine della messa12:00, dal parte del parroco don Rosario Borrelli, alla presenza per l’amministrazione comunale del vicesindaco Michele Polese e dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino. Ad annunciare l’iniziativa, una serie di manifesti apparsi in città nei quali si legge che “la comunità parrocchiale di Santa Maria del Popolo desidera onorare ladei cittadini di ...