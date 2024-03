Costruirsi un PC perfetto da comprare su Amazon

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 17 marzo 2024) Conpossiamo assemblare da soli il PC fisso, da utilizzare per lo studio o come computer di partenza per lavorare o per avviare programmi pensati. In questo articolo abbiamo realizzato una lista di componenti per realizzare da zero un computer nuovo. Tutte le componenti sono vendute sue vengono proposti a prezzi scontati. L'elenco riguarda tutte le parti fondamentali del PC: processore, scheda madre, scheda grafica, case, RAM, dischi SSD, alimentatore, case ed altri accessori indispensabili. Ovviamente le componenti andranno montate e assemblate in casa, quindi servirà un minimo di esperienza e manualità, oltre che gli giusti strumenti. Saremo in grado di scegliere le componenti più nuove per il nostro nuovo computer portatile, che ci permetteranno di ottenere una macchina moderna e potete, spendendo in molti ...