Così il futuro delle aziende si lega alla politica internazionale e viceversa L’analisi di Andreatta

(Di domenica 17 marzo 2024) L’edizione online della rivista Foreign Affairs ospita questa settimana un intervento, dedicato al rapporto tra corporations eestera americana, a firma della leadership di Lazard, in particolare del Ceo Peter Orszag nonché del responsabile e del senior advisor della nuova pratice di Geol Advisory Theodore Bunzel e Jami Miscik, entrambi con un passato ad alto livello nell’amministrazione di Washington. Lo scritto parte dall’assunto che la variabile geoormai viene ritenuta la più importante dcomunità economico-finanziaria globale, come dimostrato anche da recenti sondaggi condotti su ampio spettro di intervistati e dal fatto che un’istituzione come Lazard, che da più di 170 anni offre servizi di gestione del risparmio e di assistenza finanziaria alle grandi imprese di tutto il mondo, sia ...