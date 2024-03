Così ho dovuto svendere la casa dei miei | la testimonianza choc sui nuovi diktat dell' Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Signor Stagno ha visto in che direzione andiamo? Laè del 1974, le conviene vendere in fretta». Le parole del mio agente immobiliare sono il manifesto'ansia che si è abbattuta su tanti proprietari di. Le nuove norme green volute dall'imporranno ristrutturazioni pesanti (e costose) a milioni di italiani.ho deciso di togliermi il pensiero prima di finire imbrigliato nel caos dei lavori per vendere a un prezzo accettabile la miadi Palermo. Da 13 anni vivo a Milano e l'idea di tornare giù non è mai entrata in agenda. Ma mi sono trovato, come tanti di noi, a gestire l'eredità di un appartamento di appena 100 metri quadri in zona Brancaccio, ladei mie genitori acquistata con il sudore sulla fronte. Ricordi, l'odore del legno dei crest ...