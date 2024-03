Cosa è successo a Sinner contro Alcaraz | la caduta | il dolore al polso e al gomito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Si chiude con un po’ di amarezza il Masters 1000 di Indian Wells per Jannik. L’azzurro ha ceduto in semifinaleCarloscon il punteggio di 1-6 6-3 6-2, calando alla distanza per la forza del suo avversario e anche per qualche problemino fisico emerso durante il set conclusivo. Sulla seconda palla break che ha portato avanti2-1 nel terzo set, lo spagnolo era in comando dello scambio e ha giocato una volée stoppata che si è rivelata vincente:si è tuffato in avanti per cercare di recuperare e ha finito per sbattere terra il, ma soprattutto il. Ha infatti sottolineato in conferenza stampa: “Dopo che sono caduto ho sentito un po’ diale questo mi ha condizionato soprattutto ...