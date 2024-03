Coppa del Mondo | l’Italia della Sciabola Femminile si qualifica per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 17 marzo 2024) Sint-Niklaas –è ufficialmenteta per l’Olimpiade di Parigi 2024, dopo una rincorsa pazzesca che oggi ha finalmente conosciuto la gioia del traguardo. Nella gara a squadretappa didela Sint-Niklaas, in Belgio, ultima prova valida per l’accesso ai Giochi, alletrici del CT Nicola Zanotti è bastato l’accesso ai quarti di finale per staccare il pass olimpico. Il quartetto azzurro composto da Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e da “mamma” Irene Vecchi ha infatti battuto negli ottavi di finale la Grecia con un autoritario 45-32. Nei quartiha ceduto solo sui titoli di coda all’Ungheria, per 45-41, ma nel frattempo il successo ...