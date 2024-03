Contrazione in organico che coinvolge una cattedra orario esterna | cosa può accadere al docente titolare nella scuola in servizio sulla COE?

Mobilità e graduatoria di istituto, a chi spettano i 10 punti aggiuntivi una tantum. Quando si perdono - A a chi spetta e quando si perde. Finalità: le graduatorie interne sono redatte al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di Contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si ...orizzontescuola

Mobilità docenti: voglio trasferirmi da posto comune a lingua nella mia scuola. Perderei la continuità e andrei in coda alle graduatorie interne - redatte annualmente, al fine di individuare l’eventuale perdente posto in caso di Contrazione dell’organico dell’autonomia, ossia in caso si perdano posti/cattedre; compilate, in ciascuna istituzione ...orizzontescuola

Incontro sulla situazione degli organici scolastici in Calabria: "Notevole calo degli allievi nelle scuole della regione" - Catanzaro - All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria a Catanzaro Lido, si è tenuto un incontro tra il Direttore regionale Iunti, insieme ai responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali del ...lametino