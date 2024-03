Contestata per il cane a scuola Il caso in Parlamento | Difendiamo la pet therapy

(Di domenica 17 marzo 2024) Porta il suoe scatena la protesta. È accaduto a una dirigente scolastica dell'istituto superiore di Lercara Friddi, comune della Sicilia. La dirigente scolastica Giovanna Lascari ha reso Zeus, il suosegugio, un vero beniamino dei suoi studenti. Ma non tutti sembrano essere all'altezza di apprezzare il gesto della dirigente e la pet. Un professore di Storia e filosofia della stessa, infatti, protesta e si scatena il putiferio. Sulintervengono anche molte parlamentari, tra cui Michaela Biancofiore, che esprimono la loro solidarietà nei confronti della dirigente scolastica di Lercara e annunciano iniziative inper sostenere la sua battaglia in favore della pet.. “Apprendiamo ...

Simona Tagli è ormai una delle concorrenti più criticate della casa e Alfonso Signorini prova a chiederle il perché di queste difficoltà. La showgirl, però, si difende dicendo: "Non sono mai stata ... (fanpage)

Lercara Friddi, Contestata per il cane a scuola: il Parlamento si mobilita: "Difendiamo la pet therapy" - Porta il suo cane a scuola e scatena la protesta. È accaduto a una dirigente scolastica dell'istituto superiore di Lercara Friddi, comune ...iltempo

L’opposizione a Oggiona S. Stefano: “Troppe buche nelle strade ma l’asfalto nuovo è in viaggio” - Con una nota stampa il gruppo consiliare "Progetto Comune" contesta all'amministrazione comunale alcune scelte tra cui quella di aver ordinato il bitume a una ditta in provincia di Trento ...varesenews

Scuola chiusa per la fine del Ramadan, Salvini: "Scelta inaccettabile, va contro i nostri valori" - Scuola chiude per la fine del Ramadan. Ecco chi era Iqbal Masih, il ragazzino a cui è intitolato l’istituto Di Da alcuni giorni c’è una scuola in provincia di Milano al centro delle polemiche, ed è l’ ...informazione