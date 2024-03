Consar Adesso è tutto nelle nostre mani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) È unaRavenna padrona del proprio destino, e anche arbitro della salvezza, quella che, oggi pomeriggio, al Pala del André, nell’anticipo della penultima giornata di regular season (fischio d’inizio alle 16, arbitri Nava e Mazzarà; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), ospita Castellana Grotte, penultima della classe. I giallorossi sono lanciatissimi verso la conquista del 4° posto, che nei quarti dei playoff darà diritto ad affrontare la quinta classificata (attualmente Prata) col vantaggio del fattore campo in caso di ricorso a gara3. Con 45 punti, laha una lunghezza di margine proprio sui friulani, e anche un calendario migliore. I ravennati se la vedranno infatti oggi con Castellana Grotte e, domenica prossima, in trasferta contro Pineto, contro una squadra che, in base ai risultati di oggi, potrebbe essere ...