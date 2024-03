Congresso Fratelli d’Italia | ufficializzata la spaccatura | si va alla conta tra Meloni e Rampelli

(Di domenica 17 marzo 2024) Niente accordo per ilromano did'Italia. Nel quartier generale dei Gabbiani di Fabio, a Colle Oppio, Massimo Milani spiega di aver ufficializzato la sua candidatura. Gli altri candidati sarebbero Marco Perissa, fedelissimo di, e il consigliere comunale Federico Rocca.

Ci saranno anche il ministro Raffaele Fitto ed il sottosegretario Marcello Gemmato questa mattina, all?hotel Nettuno di Brindisi, per il congresso provinciale di Fratelli d?Italia. La... (quotidianodipuglia)

“D come destra”: è il titolo della mozione con cui Marco Nonno si candida a diventare segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli , e allo stesso tempo un promemoria per Giorgia Meloni ... (ilfattoquotidiano)

Lega, alle Provinciali prima prova di forza: «Vincenti a Padova con la lista solitaria» - Ma il centrodestra sta facendo una fatica micidiale a trovare la quadra. Lega da sola, Fratelli da soli, Forza Italia con i centristi, abbinamenti esclusivi, ce n’è per tutti i gusti. Si cerca una ...corrieredelveneto.corriere

Praga, sirene sovraniste: i giovani sono per l’Europa ma l’estrema destra europea vola nei sondaggi - Nella piazze della Rivoluzione di velluto dell’89 la fedeltà atlantica non è mai in discussione: «E se l’Occidente si fosse stancato di noi» ...ilsecoloxix

Congressi di Meloni, Tajani e Salvini: la leadership del centrodestra messa a dura prova - Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, si appresta a tenere il proprio Congresso nello stesso luogo del 22 e 23 marzo. A differenza di Forza Italia, questo evento si preannuncia come il ...newsmondo