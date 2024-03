Confindustria | ricorso per l' esclusione di Gozzi dalla corsa alla Presidenza | la LETTERA ai saggi | Gravissimo colpo alla democrazia | va riammesso

Confindustria, lettere ai 'saggi' per far riammettere Gozzi (2) - Dall'entourage di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, viene dato per certo il superamento della soglia di consenso del 20% dei voti assembleari che avrebbe dovuto garantirgli l'ammissione di dir ...ansa

Caso Gozzi, lettere ai saggi di Confindustria per la sua riammissione - I saggi per l'elezione del presidente di Confindustria spiegheranno con una relazione le ... alle indiscrezioni): tra le voci che si rincorrono non si esclude un possibile ricorso formale di Antonio ...giornaledibrescia

Confindustria: 'Si prospetta un Pil debole nel primo trimestre' - (ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il centro studi di Confindustria vede una "crescita dell'Italia frenata a inizio 2024". Nell'analisi congiunturale mensile 'flash' degli economisti di via dell'Astronomia "l'ec ...altoadige