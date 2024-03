Con PizzAcademy riparte da Tramonti l' arte della pizza doc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (Labitalia) - C'è chi è rimasto al Nord e ancora tramanda la tradizione portata dai nonni emigranti, chi è tornato dopo anni passati fuori e chi fuori è rimasto reinventando quella stessa tradizione in chiave contemporanea. In comune hanno le origini, lì dove laè nata: a, borgo incastonato 'tra i monti'Costa d'Amalfi, a pochi chilometri dal mare. Sono i maestriioli 'tramontani', che l'hanno fatto conoscere in tutta Italia e nel mondo. Un primato che non tutti conoscono ma che loro rivendicano a gran voce. Così, si sono riuniti nei giorni scorsi nel 'borgo natio' per la prima edizione di, per celebrare la 'vera'originale e l'unica a potersi ...