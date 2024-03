“Compriamo i boschi per salvarli dal taglio e dallo sfruttamento” L’esperienza del Fondo Biodiversità e foreste

(Di domenica 17 marzo 2024) “A favore della foresta.per salvarle dale le rendiamo oasi protette, completamente lasciate all’evoluzione naturale”, si legge sulla home page del portale del. L’associazione nata nel 2021 dall’idea di attivisti e studiosi di porsi a difesa del patrimonio forestale italiano è per certi versi rivoluzionaria. Mettere al centro gli alberi. Farne il fulcro vitale dei diversi territori. Realmente, non a parole. “Non intervenire con dei tagli neisignifica rispettare decenni e decenni di paziente lavoro della Natura e contrastare il rischio idrogeologico”, dice a ilfattoquotidiano.it Daniele Zavalloni, Segretario e Tesoriere dell’associazione, spiegando-, ...

Dal tetto del Duomo splende Milano, città delle meraviglie e delle genti - utili solo per esibire quello che si può vendere e quello che si può comprare. Tu mi sorprendi Milano, per la gente delle meraviglie, città dei poeti e degli innamorati». Innamorati come il “barbun” ...chiesadimilano

Blitz nei boschi della droga. Clienti passati al setaccio. Allontanati quattro pusher - A Gorla Maggiore pregiudicato sessantenne nascondeva la coca nei post it. . Ancora controlli antidroga da parte dei carabinieri nei boschi dello spaccio alle ... ma c’è anche chi compra eroina. Un ...ilgiorno

Catania, la città dove si compra e si vende di tutto - «Si mangiarono i soldi!». Parlando di coloro che lo governano, il catanese dice subito così, e questo già lo definisce come tipo d’uomo, poiché la cosa che il catanese stima più di ogni altra è il den ...editorialedomani