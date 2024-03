Come affrontare la crisi umanitaria mondiale L’intervento del commissario Lenar?i?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 17 marzo 2024) Il mondo è scenario di sempre più conflitti e a pagarne il prezzo sono le persone più vulnerabili. Lo scorso anno abbiamo assistito al maggior numero di conflitti dalla fine della Seconda guerra. Questa tendenza preoccupante si è acuita negli ultimi anni e ha confermato che i conflitti sono il principale motore di bisogni umanitari a livellose non bastasse, i conflitti sono sempre più lunghi e complessi. Le terribili conseguenze di questo fenomeno non sono mai state così evidentia Gaza, dove solo dal 2019 sono già stati uccisi più bambini che in ogni altra zona di conflitto. In Ucraina, invece, più di 10.000 civili sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala. Queste sono solo due delle numerose tragedie umane che avvengono oggi, per lo più lontano dall’attenzione del ...