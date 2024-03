Combinata nordica | Lamparter vince l’ultima Gundersen della stagione a Trondheim Tre azzurri in zona punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Johanneschiude in bellezza lae si impone nelladi, valevole come ultima garaCoppa del Mondo maschile 2023-2024 di. Sulle nevi norvegesi che ospiteranno i Campionati Mondiali del 2025, l’austriaco ha sfruttato al meglio l’assenza di Jarl Magnus Riiber (costretto ad operarsi al menisco) per centrare la quarta vittoria individuale dell’inverno nel circuito maggiore., al 14° successocarriera in Coppa del Mondo, ha avuto la meglio nel finale sul connazionale Stefan Rettenegger grazie ad un forcing impressionante sull’ultimo strappo del segmento di fondo (sulla distanza dei 10 km) dopo aver chiuso in seconda piazza il segmento di salto a soli 5? dal compagno ...