Colpi di maglio | Fassino picchia duro | scoppia la rissa dopo la Basilicata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Amare una comunità significa darle un sogno, declinarlo e mettere in campo ogni energia perchè diventi realtà. Il Pd, il M5s e il centrosinistra, in, non sono nulla di tutto questo»: lo scrive in un post il commissario regionale della Lega, Pasquale Pepe. "Hanno superato il limite, aridi di sogni e incapaci di realizzarli. Non meritano alcuna fiducia", conclude Pepe. Poche parole che fotografano bene cosa sta accadendo nel centrosinistra che di fatto ha dato vita a uno spettacolo indecoroso sulla pelle di Domenico Lacerenza, prima candidato e poi ritirato. a ora volano pure stracci con Pieroche in un'intervista al Corriere punta il dito contro i Cinque Stelle senza mai nominare i grillini: "Non si costruisce l'alternativa alla destra adi, con i veti e le ...