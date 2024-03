Colomba di Pasqua | la preparo io ed è buonissima!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 17 marzo 2024) Acerco sempre di preparare unadeliziosa e invitante. Certo, è un lavoro lungo ma non impossibile da fare. Basta solo seguire i procedimenti giusti e senza nessuna fretta il risultato è garantito. Ci può riuscire chiunque! Inoltre il gusto di questadifatta in casa è così buono che i miei bambini vogliono mangiarla in qualunque momento della giornata. Alla fine della pagina c’è anche una videoricetta per non perdere nemmeno il passaggio più piccolo.di: ingredienti e preparazione. Nella mia cucina riesco a preparare questo dolce della tradizionele in modo molto semplice. Ci vuole un po’ di tempo ma il risultato ne vale la pena. Per fare l’impasto devo prima occuparmi del lievito. Occorrono: 20 gr di zucchero 80 ...