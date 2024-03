Coach Martino | missione finale | Giochiamocela con entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Sono molto contento per la nostra vittoria, strappata con una grande voglia e mentalità difensiva. Abbiamo tenuto Cantù sotto i 60 punti e prevalso ai rimbalzi 45 a 33 contro una squadra che in tutti i ruoli ci dà diversi centimetri. Entrambe le compagini, a livello qualitativo, non hanno sicuramente disputato una grande gara, ma hanno provato in tutti i modi a vincerla".Antimofesteggia così con i suoi ragazzi nel palcoscenico del PalaTiziano davanti agli oltre 200 tifosi forlivesi presenti e si prepara ad affrontare ladella Coppa Italia per cercare il conquistare il trofeo più importante della storia della Pallacanestro 2.015. "È stata una gara molto difficile ed equilibrata – prosegue – in un match in cui in attacco siamo stati costretti a trovare degli equilibri in corsa".si ...