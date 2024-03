CM com – Torino | Milinkovic-Savic come Abbiati | Sirigu e Marchegiani nel mirino | per la storia|Serie A

(Di domenica 17 marzo 2024) 2024-03-17 15:39:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Vanjavuole entrare nella storia del. Il portiere serbo, dopo la vittoria di ieri per 0-2 contro l’Udinese, ha tenuto la porta inviolata per la 14esima occasione in Serie A. Nell’era Cairo il migliore è stato Salvatoreche con Mazzarri arrivò a 15 clean sheet, uno in più dell’attuale estremo difensore granata. Già raggiunto, invece, Christian. Al primo posto però c’è Giuliano Terraneo che, nel 1979-1980 non prese gol per ben 18 volte. Segue Luciano Castellini che, nella stagione successiva allo Scudetto, tenne la porta inviolata 17 volte. Stesso numero che è riuscito a raggiungere Lucacon Emiliano Mondonico, quando ...

