Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 29^ giornata

La Virtus Bologna cade a Pesaro, anche Brescia va ko a Sassari! Successi per Treviso e Brindisi, bagarre in fondo - BASKET, Serie A - Nelle gare del pomeriggio della 23a giornata ... mette in cascina due punti d'oro per la Classifica. Givova Scafati-Bertram Derthona Tortona 94-91 Scafati: Pinkins 13, Rossato 8, ...eurosport

Scudetto Inter, quanti punti mancano e la data possibile: tutti i calcoli - Se il divario dovesse rimanere quello attuale (+14 punti), i festeggiamenti per lo scudetto potrebbero cominciare dopo la 34esima giornata del campionato di Serie A ... più a raggiungere la vetta ...corrieredellosport

Serie A, il Napoli ferma l'Inter sul pareggio, il Milan allunga sulla Juventus, Fiorentina in ansia per Joe Barone - Poco male per la Classifica, il Milan è 14 punti indietro; ma per cancellare la delusione dell’eliminazione dalla Champions Simone Inzaghi avrebbe voluto un’altra vittoria. Ma la sua squadra è stanca, ...rtl