Classifica finale Sei Nazioni rugby 2024 | niente podio per l’Italia | cucchiaio di legno al Galles

(Di domenica 17 marzo 2024) Il Seiè andato ufficialmente in archivio con il trionfo dell’Irlanda, che ha messo in ghiaccio il secondo titolo consecutivo grazie al successo casalingo odierno per 17-13 sulla Scozia. Quest’ultima giornata del torneo ha emesso anche altri verdetti, tra cui ildidelin seguito alla sconfitta nello scontro diretto di Cardiff contro. Gli Azzurri hanno dunque scongiurato il rischio ultimo posto (sarebbe stato il nono consecutivo), collezionando il terzo risultato utile di seguito (dopo il pareggio in Francia e l’affermazione di misura sulla Scozia) e chiudendo la manifestazione in quinta piazza a quota 11 punti. Un risultato di tutto rispetto per i ragazzi del CT Quesada, che hanno concluso a soli 4 punti dal secondo posto della Francia e a ...