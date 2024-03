Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024 | Gut-Behrami vince | Brignone splendida seconda

(Di domenica 17 marzo 2024)DELSCI1. Lara Gut-(Svizzera) 1.6802. Federica(Italia) 1.472 3. Mikaela Shiffrin (USA) 1.409 4. Sara Hector (Svezia) 922 5. Petra Vlhova (Slovacchia) 8026. Sofia Goggia (Italia) 792 7. Cornelia Huetter (Austria) 768 8. Michelle Gisin (Svizzera) 729 9. Marta Bassino (Italia) 710 10. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 632DISCESA LIBERA 1 GUT-Lara SUI 3692 GOGGIA Sofia ITA 350 3 VENIER Stephanie AUT 301 4 HUETTER Cornelia AUT 297 5 FLURY Jasmine SUI 2756Federica ITA 2527 BASSINO Marta ITA 236 8 PUCHNER Mirjam AUT 211 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 20010 PIROVANO Laura ITA 194SUPERG 1 GUT-Lara ...

Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE 1 Vittozzi Lisa ITA 1071 2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1010 3 JEANMONNOT Lou FRA 978 4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 975 5 SIMON Julia FRA 958 6 HAECKI-GROSS ... (oasport)

Futsal Ternana, Lorenzo Filippetti: “Società cresciuta in modo esponenziale” - E’ uno dei dirigenti dell’Unicusano Futsal Ternana, nata nell’estate del 2018 da un’idea di amici appassionati del calcio a 5 maschile, e da quel momento in poi è rimasto fedele ai colori rossoverdi s ...sporterni

Magica Brignone: a Saalbach l'ultimo gigante è suo. Gut regina di Coppa dopo 8 anni - Per la ticinese Gut (alla moglie dell'ex calciatore Valon Behrami bastava arrivare in top 15, ha chiuso decima), è la seconda CdM assoluta in carriera dopo quella del 2016, e oltre alla grande Coppa, ...gazzetta

Salto con gli sci, Kraft vince gara-1 a Vikersund e si prende la Coppa del Mondo. 12° Bresadola - Stefan Kraft si inventa una prestazione da urlo e conquista una delle vittorie più belle della sua meravigliosa stagione, imponendosi in gara-1 (su serie secca) sul trampolino di volo HS240 di Vikersu ...oasport