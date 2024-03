Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2024 | Lisa Vittozzi vince generale | individuale e inseguimento!

(Di domenica 17 marzo 2024)DELITA 1091 –DELASSEGNATA – 2 JEANMONNOT Lou FRA 1068 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1044 4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1025 5 SIMON Julia FRA 994 6 HAECKI-GROSS Lena SUI 853 7 OEBERG Elvira U25 SWE 829 8 VOIGT Vanessa GER 631 9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 629 10 HETTICH-WALZ Janina GER 54337 COMOLA Samuela ITA 16340 WIERER Dorothea ITA 15044 CARRARA Michela ITA 9846 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 9547 PASSLER Rebecca U25 ITA 8660 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 60DELSPRINT 1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 418 –DELASSEGNATA – 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 4103 ...

Atalanta-Fiorentina, la possibile data del recupero - La Fiorentina e tutto il calcio italiano tengono il fiato sospeso ... le due formazioni sono infatti entrambe ancora impegnate su tre fronti, in Europa, in Coppa Italia e in campionato. Da qui a ...today

Malore per Joe Barone, ricoverato in gravi condizioni: rinviata Atalanta-Fiorentina - Non è mancato qualche timido fischio. Non si sa ancora quando la patita potrà essere recuperata, dato anche il calendario molto fitto delle due squadre impegnate nelle coppe europee e la Fiorentina ...ilfaroonline

Vittozzi vince la Coppa del Mondo: “Orgogliosa di me, sono scoppiata in lacrime” - Perchè in vetta alla Classifica generale c’è Lisa Vittozzi ... Alle 22:20 è in programma la mass start maschile, ultimo atto della Coppa del Mondo 2023/24.ilfaroonline