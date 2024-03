Cina | vendite veicoli passeggeri di marche nazionali +26 | 7% a gen-feb

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) Pechino, 17 mar – (Xinhua) – Ledidicinesi sono aumentate del 26,7% su base annua nei primi due mesi del 2024, come mostrato dai dati del settore. Circa 2,07 milioni di talisono stati venduti durante il periodo, secondo la China Association of Automobile Manufacturers. La quota di mercato deidie’ aumentata di 7,6 punti percentuali su base annua al 59,9% durante il periodo. Solo a febbraio sono stati venduti circa 791.000 di questi, con la quota di mercato in aumento di 6,5 punti percentuali su base annua al 59,4%. (Xin) Agenzia Xinhua