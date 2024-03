Cina | distici e filosofia dell’armonia dell’architettura in stile Hui

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) Hefei, 17 mar – (Xinhua) – Situato nella contea di Yixian della citta’ di Huangshan, nella provincia cinese orientale dell’Anhui, il villaggio di Xidi e’ noto come il museo delle abitazioni residenziali delle dinastie Ming e Qing (1368-1911). Nel villaggio di Xidi, sede di centinaia di antiche dimore in legno diHui ben conservate, quasi ogni sala degli edifici qui ospita un distico. La cultura di appendere, che raccontano l’importanza della lettura, della coltivazione morale efamiliare, e’ prevalsa per secoli in quest’area. Qui, una facciata di un edificio della dinastia Qing (1644-1911) con incise le parole “Fai un passo indietro” mostra quanto fosse importante laper il popolo cinese. “Fai un passo indietro” e’ il motto ancestrale della ...