Cina | da minacciata a rigogliosa | ripristino ambientale dell’isola di Guangyang

(Di domenica 17 marzo 2024) Chongqing, 17 mar – (Xinhua) – L’isola di, la piu’ estesa isola verde nel corso superiore del fiume Yangtze, e’ stata trasformata in un “aula” die protezione ecologici per ecoturisti e alunni. L’ecosistema e la biodiversita’ locali un tempo erano seriamente minacciati a causa di progetti immobiliari nell’area. Tuttavia, il governo locale ha fermato questo tipo di progetti dannosi nel 2017, avviando ildell’ambiente sull’isola. (Xin) Agenzia Xinhua

Non si ferma l’ondata di violenza nei confronti delle donne anche nei giorni che precedono le festività natalizie. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia (LT) nella mattinata odierna sono ... (temporeale.info)

Terracina , 25 gennaio 2024 – La Polizia di Stato di Terracina , lo scorso 18 gennaio ha eseguito una misura cautelare, a carico di un soggetto residente nel comune di Terracina di anni 36 per reati ... (ilfaroonline)

Maltrattamenti in famiglia, ennesima vicenda stavolta dalla provincia di Roma. Un uomo di 28 anni avrebbe picchiato e minacciato di morte la compagna: succede a Segni. I Carabinieri della Compagnia ... (ilcorrieredellacitta)

Scendono del 5% i noli container tra Cina ed Europa - Il Drewry Container Index del 14 marzo 2024 conferma la discesa dei noli spot container su quasi tutte le rotte rilevate. Tra Shanghai e i porti europei di Genova e Rotterdam la flessione ha raggiunto ...trasportoeuropa

Pechino Express, oggi seconda tappa nell'estremo nord del Vietnam - Prosegue a ritmo serrato l’avventuroso viaggio di ' Pechino Express - La rotta del Dragone '. Stasera in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, c’è la seconda tappa nell’estremo nord del Vietnam ...adnkronos

Borsa: in Asia recupera Tokyo, l'immobiliare frena la Cina - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con Tokyo che agguanta il rialzo nel finale di seduta (Nikkei +0,29%), dopo aver seguito la scia di Wall Street mista sotto il peso del tech. Vendite sulle ...ansa